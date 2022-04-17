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Almanya'da yükselişe geçen döner fiyatları olay oldu

Almanya'da yükselişe geçen döner fiyatları olay oldu

Akaryakıt ve gıdada yükselişe geçen fiyatlar Alman vatandaşlarının gözde yemeği döneri de vurdu. Almanya basını konuya geniş yer ayırdı.

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Küresel ölçekte artan enerji ve gıda fiyatları Almanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner de ülke gündemini meşgul etmeye başladı.

Döner fiyatlarındaki artış Almanya'da gündem oldu
Konuyu ön plana çıkaran Bild gazetesi, "Hâlâ kâr etmeyen şirketler var" diyerek bu durumun Almanlar için bir tehdit olup olmadığını mercek altına aldı. Sürücülerin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte de yemeklerde kullanılan yağ fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

"Almanya'yı sarsıyor"
Durumun bunlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Kebap depremi Almanya'yı sarsıyor" ifadesi kullanıldı. Et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.50 avro ödeyenlerin artık 5-6 avro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

"Aslında 7.30 avroya mal olmalı"
Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı bekliyor. Et, un, bitkisel yağ ve sebzeler gibi enerji ve gıdada ortaya çıkan ek maliyetlere işaret eden Ülber, "Bir döner kebabı aslında 7.30 avroya mal olmalı" dedi.

"Bazı kebapçılar kapanabilir"
Söz konusu sektördeki durumun yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi. Bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buna gerekçe olarak asgari ücretin saatte 12 avroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.

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