İyi Partili Bahadır Erdem: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin gençlik kollarından Alp Emeç'in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmasına tepki göstererek, bu suçu kaldıracaklarını söyledi.

Bilgi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan sözleri yazıp sildiği için, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İstanbul İl Başkanlığında İl Başkanı Buğra Kavuncu ve gençlik teşkilatıyla Emeç’in tutuklanmasına tepki göstererek açıklama yaptı.

160 bini aşkın kişiye “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma

“Bugün ben burada hem bir baba olarak hem bir hukukçu olarak hem İyi Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak bu genç arkadaşlarımızla birlikte burada Alp için böyle bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmaktan dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullanan Erdem, Türkiye'de sadece 2020 yılında 160 bini aşkın kişiye “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açıldığını, 35 binden fazla kişiye dava açıldığını, 10 binden fazla kişiye hüküm verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hüküm verilen kişilerden bin 100’den fazlasının 18 yaş altındaki çocuk olduğunu belirten Erdem, “Cumhurbaşkanına soruyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyeti ile başbakan oldu seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları ile kavgalı ve davalı bir hale geldi” dedi.

Alp’in durumundan an be an gün be gün haberdar olmak istiyor

Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İyi Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracaklarını belirten Erdem, “Bu bizim ilkelerimizde de İyi Parti'nin İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda var. Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesine gerek yok” dedi ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“İYİ Parti olarak anayasadaki fikir hürriyetinin ifade hürriyetinin sonuna kadar arkasındayız. Sabahleyin Alp’i ziyarete gidildi, şimdi ben de tekrar ziyarete gideceğim. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Alp’in durumundan an be an gün be gün haberdar olmak istiyor. Derhal bırakılmasını talep ediyoruz. Bu haksız hukuksuz anayasaya aykırı tutuklamanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz.