Maskesiz günlere dönülecek mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü son durumu değerlendirdi

Vaka sayıları 5 binin altına indi, birçok ilde yoğun bakım üniteleri kapatıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgında gelinen son durumu değerlendirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı için, "Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak" demesi akıllara, "Maske kullanımı bitiyor mu?" sorusunu getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulundan çıkabilecek kararları ve salgın sürecinde gelinen son durumu anlattı.

Prof. Dr. Özlü, "Pandemi dediğimiz zaman küresel çapta bir tehditten söz ediyoruz. Coğrafi sınırlar dinlemeyen, kıtalar arası yayılan ve aynı anda birçok kişiyi hasta eden bir salgından söz ediyoruz. Şu anki durumda pandemiyi yaşadık. Bu süreç nasıl bitecek öngörüleri var. Bana göre en kuvvetli öngörü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de diğer virüsler gibi döngüsel bir hastalığa dönüşeceği şeklinde" diye konuştu.

"Pandemide yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz"

Hastalığın ölümcüllüğü azaldığını, ülkemizde de iyiye doğru gittiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Pandemide yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ancak bu virüsün hayatımızdan tamamen çıkacağını varsayamayız. Bu çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Ama diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi döngüsel, mevsimsel epidemiler yapacağı bir duruma girdiğimizi düşünüyorum."

Maskesiz günler yakın mı?

Prof. Dr. Özlü, "Artık kısıtlamalar, kapanmalar hayatımızdan tamamen çıktı ve geri döneceğini de düşünmüyorum. Bireysel korunma tedbirleri dediğimiz maske, mesafe, temizlik gibi kişinin kendi duyarlılığıyla, kendini korumak için yapacağı şeyler olarak geçiyor. Bunlarda da zorlamalar ve yaptırımların hayatımızdan yavaş yavaş çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Maskesiz yaşama geçmeyi herkesin istediğini ama bunun tamamen hayatımızdan çıkacağı anlamına gelmediğini söyleyen Özlü, "Hala risk altında olan gruplar var. Aşılanmamış, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar var. Bu kişilerde hala ölümcül seyredebiliyor. Burada en önemli şey tam doz aşılı olmak" dedi.

"Maskenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum"

Kapalı alanlarda ve kalabalık yerlerde mutlaka maskesini taktığını anlatan Özlü, şöyle konuştu:

"Semptom gösteren kişilerin topluma çıkmadan kendisini evde izole etmesi önem arz ediyor. Bunlar şu anda üzerine yoğunlaşmamız gereken hedefler. Onun dışında hayatın normal seyrinde sıkı tedbirler gerekli olmaktan çıktı. Uzak doğuda insanlar pandemi öncesinde de nezle olduklarında maske takarlardı. Bu koşullarda maskenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık havada maske takmamız hiç gerekmiyor, bu konuda rahat olalım."

(TRT HABER)