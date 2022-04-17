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Diyarbakır'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, bıçaklı, sopalı meydan kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Güvenlik güçleri olayın yaşandığı mahalle ile hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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