Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündeme geldi

FRANSIZ ordusunun gelecekte 'yüksek yoğunluklu çatışmalarda' başarısız olmaması için senatoda Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi.

Abone ol

FRANSIZ haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Haberde SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM'in milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

Milletvekillerinin Fransız ordusuna 'Avrupa Birliği'nin (AB) 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine en az iki yıl içinde birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi' konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.