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Taş yüklü kamyon aracın üzerine devrildi! Amasya'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taş yüklü kamyon aracın üzerine devrildi! Amasya'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

AMASYA'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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AMASYA'da H.K. (59) idaresindeki 05 RC 613 plakalı kamyon, Göynücek ilçesine bağlı Çulpara köyü mevkiinde Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak üzerine devrildi. Kamyonun kasasında bulunan büyük taşlar hafif ticari aracı içine doldu. Araç sürücüsü Dokuyan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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