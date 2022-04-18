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SPK başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SPK başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.

İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Görev süresi dolan Taşkesenlioğlu'ndan veda paylaşımı
Görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."

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