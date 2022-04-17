Beşiktaş konuk olduğu Giresunspor ile golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Kartal, lig sıralamasında hemen üstünde bulunan rakiplerinin puan kaybettiği haftada Avrupa potasına yükselmek için büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Bu sonucun ardından puanını 51 yaparak 7. sırada yer bulan Beşiktaş, 34. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 40 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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8. dakikada Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka golsüz sona erdi.

Giresunspor: 0 - 0 :Beşiktaş

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Süleymanov (Dk. 89 Zeki Yavru), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 66 Balde)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 56 Pjanic), Ghezzal, Teixeira (Dk. 56 N'Koudou) , Batshuayi (Dk. 77 Güven Yalçın)

Sarı Kartlar: Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor), Dk. 9 Necip Uysal (Beşiktaş)