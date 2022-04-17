Kahramanmaraş'ta kaçan otomobilin çarptığı ekip otosundaki polis yaralandı
KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahsın kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu polis memuru yaralandı.Abone ol
HATAY'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde yabancı uyruklu D.E. yönetimindeki 06 GE 9422 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Otomobil yaklaşık 20 kilometre kovalamacanın ardından Namık Kemal Mahallesi Doktor Mustafa Bey Meydanı Kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Zanlı sağlık kontrolünün ardandan İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.