PKK büyük bir saldırıyla hazırlanıyordu! Mehmetçik 'Pençe-Kilit' operasyonu ile tepelerine bindi

“PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir” diyen Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonuyla PKK'ya ağır bir darbe vurulduğunu ve saldırı hazırlığının dağıtıldığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine Pençe-Kilit vuruldu

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle alınarak Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı ‘Pençe-Kilit’ operasyonu başlatılmıştır.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte operasyonu HKK'dan yönetti.

PKZ yuvaları yerli mühimmatlarla vuruldu

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındığı belirtildi. Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu vurgulandı.

PKK varlığına ağır bir darbe indirildi

Hava kuvvetleri ateş destek vasıtaları ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal ettirildiği açıklandı. Dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.

Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonla ilgili şunları söyledi: “Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Kahraman Komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.”

Operasyonda sadece teröristler hedef alındı

Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı belirtilen açıklamada, “Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle alınıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi