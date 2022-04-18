Selahattin Paşalı kaç yaşında kiminle evlendi eşi Lara Tümer kimdir?

Son dönemlerde yıldızı iyice parlayan oyunculardan biri olan Selahattin Paşalı Lara Tümer ile evlendi. Arkadaşlar arasında sade bir törenle 'evet' diyen çiftin düğününden çok gelinlik ve damatlık gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen gelinlik ve damatlığa yorum yağdı.

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Yıldızı son günlerde iyice parlayan ve popüler oyuncular arasında olan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Netflix'in Aşk 101 ve Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncunun giydiği damatlık ise sosyal medyada gündem oldu.

Hamile olan Lara Tümer'in karnının belirginleşmeye başlaması ise gözlerden kaçmadı.

Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde canlandırdığı 'Halit' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Yıldızı gittikçe parlayan Paşalı, iki yıldır yerli Barbara Palvin lakabıyla anılan Lara Tümer ile aşk yaşıyor. Magazinin sevilen çifti aşklarını nikah masasına taşıdı.

Paşalı ile Tümer, Bodrum'da yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Paşalı ve Tümer çiftinin gelinlik ve damatlığını 'Farklı ama güzel' yorumlarıyla beğenenler de oldu. 'Ruhsar gibiler', 'Ayin mi yapacaklar bu nasıl bir tören?' gibi yorumlar geldi.

7.5 aylık hamile olan Lara Tümer'in karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Peki Netflix'in son günlerde en çok konuşulan dizisi Aşk 101'in dehası Osman ve Pera Palas'ın Halit'i çokça beğenildi ve merak edildi. Peki kimdir Selahattin Paşalı, kaç yaşında, yakından tanıyalım...

1990 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelmiş Selahattin Paşalı, yani 30 yaşında.

14 yaşındayken İstanbul'a basketbol için geliyor ve Darüşşafaka'nın alt yapısında oynuyor 4 sene. Ardından Bahçeşehir Üniversite'sinde İşletme bölümünü kazanıyor ama gitmemeyi tercih ediyor.

Onun yerine Budapeşte'ye Sanat Yönetimi okumaya gidiyor. Orada belgesel tadında bir kısa film çekerken oyunculuğa merak sarıyor. Hiç de dönmek istemediğini söylediği İstanbul'a dönüyor Budapeşte macerasının ardından ve burada Craft Oyunculuğa girerek oyunculuk eğitimi alıyor.

Onu ilk olarak başrollerinde Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Atışı dizisinde izleme fırsatı buluyoruz. Burada doktor Alp karakterini canlandırıyor. Bu dizi sayesinde fan kitlesini oluşturup gerçekten tanınmaya başlıyor Selahattin Paşalı.

Kalp Atışı dizisinin ardından 2018 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde Arda karakterini canlandırdı.

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan işlerinden Babil dizisinde de Hakan karakterini canlandırdı. Ve son olarak onu Aşk 101'de Osman karakteriyle gördük.