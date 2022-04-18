BIST 2.494
DOLAR 14,64
EURO 15,81
ALTIN 934,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Yunanistan 84 göçmenin kıyafetlerini ve değerli eşyalarını alıp yine sınıra bıraktı

Yunanistan 84 göçmenin kıyafetlerini ve değerli eşyalarını alıp yine sınıra bıraktı

KIRKLARELİ'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetinde ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.

Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak
RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak
Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! PKK'ya Pençe-Kilit
Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! PKK'ya Pençe-Kilit
Ev arkadaşını başına çekiçle vura vura çekiçle öldürdü
Ev arkadaşını başına çekiçle vura vura çekiçle öldürdü
Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
SPK başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
SPK başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
Kahramanmaraş'ta kaçan otomobilin çarptığı ekip otosundaki polis yaralandı
Kahramanmaraş'ta kaçan otomobilin çarptığı ekip otosundaki polis yaralandı
Beşiktaş konuk olduğu Giresunspor ile golsüz berabere kaldı
Beşiktaş konuk olduğu Giresunspor ile golsüz berabere kaldı
Diyarbakır'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da arazi kavgası! Çok sayıda yaralı var
Taş yüklü kamyon aracın üzerine devrildi! Amasya'daki feci kazada ölü ve yaralılar var
Taş yüklü kamyon aracın üzerine devrildi! Amasya'daki feci kazada ölü ve yaralılar var
Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündeme geldi
Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündeme geldi