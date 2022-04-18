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60 gün süre verdi Mustafa Sarıgül resti çekti: Bu gerçekleşmezse genel başkanlığı bırakırım

60 gün süre verdi Mustafa Sarıgül resti çekti: Bu gerçekleşmezse genel başkanlığı bırakırım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan Sarıgül, “60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. Özel bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, Genel Başkan Yardımcıları Teoman Mutlu, Haluk Şaban Gürbüz, Gülnur Kamaşak, Dr. Murat Aziz Hatipağaoğlu, TDP Ankara İl Başkanı Fuat Bakan, TDP Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, ilçelerden gelen teşkilat mensupları ve davetliler de katıldı.

İftardan sonra TDP Genel Başkanı Sarıgül açıklamalarda bulundu. Hem partisi hem de ülkesi için çok çalıştığını söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını yüzde 100 alacağız. İnanın ki hiç durmuyorum. Vücudum dursa zihnim durmuyor. Sürekli ülkem, bana inanalar ve güvenenler için ne yaparım diye 24 saat düşünüyorum. Ülkemiz ve partimiz için TDP’den başka çare yok. Yerel yönetimlerde sağladığımız Şişli modelini Türkiye çapında sağlayacağız. TDP’ye nazar değecek diye korkuyorum." dedi.

"Genel başkanlığı bırakırım"
"Buradan ilan ediyorum, 60 günlük süre içerisinde bu ülkede 30 bin tane üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım" diyen Sarıgül "Üyelerimizi arttıracağız, başarılı teşkilatlarımızı kutlayacağız, daha çok çalışması gereken arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Biz önümüzdeki sürede proje, çözüm, çare üreteceğiz. Artık bireysel konuşma devrini kapatıyor, proje konuşma devrini başlatıyoruz. Turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide neler yapacağımızı konuşacağız, halkımızla buluşacağız, her gittiğimiz yerde çözümü anlatacağız” diye konuştu.

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