Fena geldi günlerce sürecek! Meteoroloji kırkikindi yağmuru diyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgesi için çok şiddetli yağış alarmı verdi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli yağış ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunma uyarısında bulundu. Bu şiddetli yağışlar hava sıcaklığını da mevsim normallerinin altına çekti. Meteorolojinin sitesindeki son dakika uyarıların ise ardı arkası kesilmiyor. Meteoroloji Prof. Orhan Şen ise tüm yurdu saran şiddetli yağışların 'Kırkikindi' yağmurları olduğunu açıklayıp uyardı. İşte meteorolojinin sitesindeki son dakika uyarılar ve Prof. Şen'in son hava durumu tahmini: