Fena geldi günlerce sürecek! Meteoroloji kırkikindi yağmuru diyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü alarm verecek haftalık hava durumu raporunu yayınlandı. Bugün başladı yarın çok daha kuvvetli yağmur var. İstanbul İzmir, Sivas, Konya başta olmak üzere 44 il için acil kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yurdu saran yağışın 'Kırkikindi' yağmurları olduğunu duyurdu.
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgesi için çok şiddetli yağış alarmı verdi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli yağış ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunma uyarısında bulundu. Bu şiddetli yağışlar hava sıcaklığını da mevsim normallerinin altına çekti. Meteorolojinin sitesindeki son dakika uyarıların ise ardı arkası kesilmiyor. Meteoroloji Prof. Orhan Şen ise tüm yurdu saran şiddetli yağışların 'Kırkikindi' yağmurları olduğunu açıklayıp uyardı. İşte meteorolojinin sitesindeki son dakika uyarılar ve Prof. Şen'in son hava durumu tahmini:
Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri çok kuvvetli yağış alacak. Meteorolojinin geçtiği son tahminlere göre yağışlar özellikle Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinde etkili olacak.
Hava sıcaklığı düşüyor : Sıcaklığın Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çöl tozu buraları vuracak: Meteorolojiden gelen uyarıya göre pazar akşamı başlayan çöl tozu fırtınası 18 Nisan 2022 Pazartesi ve Salı günleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.