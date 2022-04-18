Fenerbahçeli Arda Güler istatistiklerde Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı 45 dakikada bir

Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe'de Arda Güler'in performansı stadı doldurmaya devam ediyor. Arda Güler, dikkat çeken bir istatistikle Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bırakmayı başardı. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin şimdiden yıldızı olmaya aday olan 17 yaşındaki Arda Güler attığı goller ve yaptığı asistlerler taraftarın sevgisini kazanmış durumda.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı.

Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti.

16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.