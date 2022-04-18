BIST 2.505
DOLAR 14,65
EURO 15,81
ALTIN 937,93
HABER /  MEDYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Emin Çapa Halk TV'ye geri dönüyor seçimlere kadar karar aldı

Emin Çapa Halk TV'ye geri dönüyor seçimlere kadar karar aldı

Emin Çapa ve Özlem Gürses Halk TV'den YouTube kanallarından paralel yayın yaptıkları gerekçesiyle kanal yönetimiyle anlaşamayarak görevlerini bırakmıştı. Emin Çapa, kanalla YouTube yayını yapmama konusunda anlaştıklarını ve geri döndüğünü açıkladı.

Abone ol

Gazeteci Emin Çapa, 1 ay önce ayrıldığı Halk TV'nin yönetimiyle anlaştıklarını ve kanala geri döndüğünü duyurdu. Çapa, "Uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık" dedi. 

Kanala yeniden döndüğünü sosyal medya hesabındın duyuran Emin Çapa'nın açıklamaları şöyle: 

Sevgili Dostlarım; halktv yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz.

Bu kararda, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?' sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı halktvcomtr. Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım.

Ne olmuştu?
Halk TV'nin reyting sıralamasında ön sıralarda yer alan ekran yüzleri Emin Çapa ve Özlem Gürses, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun, kanal dışında başka bir mecrada görünmemeleri koşulunu reddederek ayrılma kararı vermişlerdi. 

Kanal, ikiliyle ‘YouTube kanallarındaki paralel yayınlara son vermedikleri için yolların ayrıldığını’ öne sürerken Çapa ve Gürses’in aktardığına göre gazetecilerin Youtube kanallarının Halk TV çatısı altına girmesi istendi. Çapa, ‘ipin koptuğu nokta’yı Youtube gelirlerinin yarısının istenmesi olarak açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu için 'sözün bittiği yer' dedi Hakan Albayrak ateş püskürdü
Karamollaoğlu için 'sözün bittiği yer' dedi Hakan Albayrak ateş püskürdü
Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı
Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı
Ayasofya Fatih Medresesi için 15 milyon TL harcandı
Ayasofya Fatih Medresesi için 15 milyon TL harcandı
İstanbul Büyükşehir'e zam tepkisi Belgrad Ormanı'na giriş ücreti şoke etti
İstanbul Büyükşehir'e zam tepkisi Belgrad Ormanı'na giriş ücreti şoke etti
Şişli'de rögar kapağı patladı! Bina tahliye edildi
Şişli'de rögar kapağı patladı! Bina tahliye edildi
Tokat'ta ATM ekranındaki yazıyı görünce şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım
Tokat'ta ATM ekranındaki yazıyı görünce şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım
Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti
Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti
Ali Erbaş: Türk bayrağını koşup öpmeleri var ya yorgunlukları alıyor
Ali Erbaş: Türk bayrağını koşup öpmeleri var ya yorgunlukları alıyor
Citroen'in sır gibi sakladığı modelin lansmanı Türkiye'de yapılacak Türkiye pazarına uygun bir araç
Citroen'in sır gibi sakladığı modelin lansmanı Türkiye'de yapılacak Türkiye pazarına uygun bir araç
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele edilmiyor denklem çalışmadı 1990'larda kaldı
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele edilmiyor denklem çalışmadı 1990'larda kaldı