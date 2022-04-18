Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Scoter, motosiket, elektrikli bisiklet yasağı geldi: Artık...

ADANA'da azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde elektrikli bisiklet, motosiklet ve scoter kullanımı yasakladı.

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Adana Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve elektrikli scoter kullananların sürücü belgesi almalarının zorunlu olmamakla beraber, bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scoter kullananların 15 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Elektrikli scoterin otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.



Adana geneli scoter, motosiklet ve bisiklet sürücüleri için hız sınırı üstünde olan cadde, bulvar ve ana arterler şöyle:

"Alparslan Türkeş Bulvarı (60 km), Turgut Özal Bulvarı (60 km), Dr. Sadık Ahmet Bulvarı (70 km), Öğretmenler Bulvarı (70 km), D-400 Turhan Cemal Beriker Bulvarı (70 km), Mustafa Kemal Paşa Bulvarı (60 km), Süleyman Demirel Bulvarı (60 km), Fuzuli Caddesi (60 km), Sezai Karakoç Bulvarı (60 km), Ege Bagatur Bulvarı (60 km), Karataş Yolu (60 km), Yeşil Bulvar (60 km), Türkmenbaşı Bulvarı (70 km), Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı (70 km), Mavi Bulvar (60 km), Aliya İzzet Begoviç Bulvarı (60 km)

Belirtilen noktalar dışında kalan cadde, bulvar ve ana arterlerin söz konusu araçlarının kullanımına uygun olduğu vurgulandı.