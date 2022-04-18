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CHP genel merkez binasına pankart asıldı Kılıçdaroğlu'nun soruları yer aldı

CHP genel merkez binasına pankart asıldı Kılıçdaroğlu'nun soruları yer aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda dile getirdiği soruları CHP pankart yaptırarak genel merkez binasına astı.

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Türkiye’de siyasetin gündeminde olan sığınmacılarla ilgili CHP, soruları pankart yaptırarak genel merkez binasına astı.

Partinin bunesğne asılan pankartta sığınmacılara vatandaşlık verildiği iddiaları soruldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, “Ya cevap ver ya hesap ver” yazan pankartta şu soruların yanıtı istendi:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

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