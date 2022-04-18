BIST 2.505
DOLAR 14,65
EURO 15,81
ALTIN 937,77
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.

Abone ol

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puanla kapanış rekorunu kırmıştı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
22 Nisan öğleden sonra tatil mi 23 Nisan tatili ne zaman başlar?
22 Nisan öğleden sonra tatil mi 23 Nisan tatili ne zaman başlar?
Emin Çapa Halk TV'ye geri dönüyor seçimlere kadar karar aldı
Emin Çapa Halk TV'ye geri dönüyor seçimlere kadar karar aldı
Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı
Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı
Mısır ve ayçiçeği yağlarında büyük tehlike!
Mısır ve ayçiçeği yağlarında büyük tehlike!
İstanbul Büyükşehir'e zam tepkisi Belgrad Ormanı'na giriş ücreti şoke etti
İstanbul Büyükşehir'e zam tepkisi Belgrad Ormanı'na giriş ücreti şoke etti
Fenerbahçeli Arda Güler istatistiklerde Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı 45 dakikada bir
Fenerbahçeli Arda Güler istatistiklerde Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı 45 dakikada bir
Şişli'de rögar kapağı patladı! Bina tahliye edildi
Şişli'de rögar kapağı patladı! Bina tahliye edildi
Tokat'ta ATM ekranındaki yazıyı görünce şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım
Tokat'ta ATM ekranındaki yazıyı görünce şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım
Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti
Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti
Ali Erbaş: Türk bayrağını koşup öpmeleri var ya yorgunlukları alıyor
Ali Erbaş: Türk bayrağını koşup öpmeleri var ya yorgunlukları alıyor