Sigara paketlerinde değişiklik bir logo kaldırıldı iki yeni simge geldi
Sigara paketlerinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın logosu kaldırılırken yeni logo ve simge yer aldı.Abone ol
Son dönemde gelen zamlarla gündemde olan ve yakın dönemde yeni zam gelmesi beklenen sigaraların paketlerinde değişiklik yapıldı.
Sigara paketlerinde yer alan bandroller değiştirildi. Yeni bandrollere "Darphane" logosu ve Türk bayrağı simgesi eklendi.
Eski bandrollerde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın logosuna yeni bandrollerde yer verilmedi.