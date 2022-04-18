Ramazan Bayramı 2022 başlangıcı tatil kaç gün? 2022 Arefe günü ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına gelirken vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak araştırması yapmaya başladı. 3 gün süren Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Haftasonu ile birlikte Ramazan Bayramı 5 gün olacak. 2 gün yıllık izin kullananlar için ise Ramazan Bayram 9 gün olabilecek.

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Fazileti ve affı bol 11 ayın sultanı Ramazan ayının artık sonlarına geliyoruz. 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı'nın 2. günü Salı, son günü ise çarşamba günü olacak. Tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan birçok vatandaş ise Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırması yapıyor. Bu sene haftasonları ile birlikte Ramazan Bayramı 5 gün olacak. Yıllık izin kullanmak isteyen çalışanlar 5 Mayıs ve 6 Mayıs'ta izin alarak haftasonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan ne demek, önemi ve faziletleri: Ramazan kelime olarak iki farklı anlama gelir. Bunlardan birincisi yaz ayları sonunda ve sonbahar aylarının başlarında yağarak yerde bulunan tozları temizleyen yağmur demektir. Yağmur nasıl ki yeryüzünü temizlerse insanın işlediği günahlar da Ramazan ayı ile silinerek süpürülür. Ramazan'ın ikinci anlamı ise güneşin şiddetli harareti karşısında taşların yanarak kızmasıdır. Kızgın yerlerde yürüyecek olan insanların ayakları yanar. Meşakkat ve zahmet çekilir. Bu yaşanan duruma benzer olarak da oruç tutanlar, açlık ve susuzluğun oluşturduğu hararete katlanırlar. Kızgın yerlerde gezen insanların ayaklarının yanması gibi Ramazan ayı da müminlerin günahlarını yakar ve yok eder. Bu ayda insanlar daha çok ibadet etmeye çalışır. Kötülüklerden ve yanlışlardan uzak durulmaya çalışılır. Camilerde ve evlerde bir araya toplanarak Kuran-ı Kerim okunur. Ramazan ayı sonunda Kuran-ı Kerim baştan sona okunmuş olur ve hatim edilir. Müslümanlar bu geleneği yüz yıllardır devam ettirir.

Ramazan ayı ile birlikte rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artar. Birlik ve beraberlik duyguları pekişir. Saygı, sevgi, sabır ve kardeşlik güç kazanır.