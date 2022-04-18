Nedim Şener Kılıçdaroğlu'nu fena yakaladı Dink suikastıyla ilgili 7 yıl önce bakın ne demiş?

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hrant Dink suikastıyla ilgili "Gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı" açıklamasına tepki gösterdi. Şener, 7 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun "Nedim Şener. Bir kuyumcu titizliğiyle bu olayı sorguladı. Kitaplarını yazdı, belgelerini ortaya koydu." sözlerini köşesine taşıdı.

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Hrant Dink Vakfı’na dünkü ziyaretinde “Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu kafaları karıştırdı.

Nedim Şener Hürriyet’teki "O karanlık güç FETÖ, sizi girdabına çekiyor Sayın Kılıçdaroğlu" başlıklı köşesinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin ortaya attığı “Kontrollü darbe” yalanını Kılıçdaroğlu'nun rapor haline getirdiğine dikkat çeken Şener, Dink olayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ Ergenekon kumpası için öldürüldü"

"Gerçek şudur: 19 Ocak 2007’deki Hrant Dink cinayeti, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi istihbaratçıların, 12 Haziran 2007’de Ergenekon kumpasını başlatmak için işlenmesine göz yumdukları bir suikasttır.

Tetikçilerin arkasındaki gerçek katiller ise istihbaratçısı, savcısı, hâkimi ve gazetecisiyle Fetullahçı Terör Örgütü’dür. Suç ortakları ise cinayeti Atatürkçülerin, Ulusalcıların, Milliyetçilerin işlediği algısını yaratarak gerçek faili gizleyen ve Kılıçdaroğlu’nun pek sevdiği Liberallerdi."

"2007’den beri Hrant Dink cinayetini aydınlatırken, bana “Ergenekoncu” dediler"

Dink suikastının sekizinci yıldönümü olan 19 Ocak 2015’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup konuşmasında, cinayetin aydınlanması için Şener'in yaptığı çalışmalar hakkında söylediklerini Şener köşesine taşıdı:

(...) Hepiniz çok iyi bilirsiniz, gazeteci Nedim Şener. Bir kuyumcu titizliğiyle bu olayı sorguladı. Kitaplarını yazdı, belgelerini ortaya koydu. Hapislere atıldı ama o yılmadı. Olayın aydınlanması için elinden gelen her çabayı gösterdi. Biz bu tür çabaları her zaman saygıyla karşılayacağız. Bedel ödense bile aydının toplumu aydınlatma görevi olduğunu hiç unutmamalıyız. Ona da buradan saygılarımızı gönderiyoruz.”

Sayın Kılıçdaroğlu, 8 yıl önce bunları söylediniz. 2007’den beri Hrant Dink cinayetini aydınlatırken, bana “Ergenekoncu” dediler, teröristlikle suçlayıp tutukladılar. Gerçekler için canımı esirgemedim. Şimdi de yandaşlarınız ahlaksızca iftira atıyor. Ve ben bu kez, bedeli ne olursa olsun size karşı gerçeği savunmaya devam edeceğim.”