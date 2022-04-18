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Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

Bursa'da havaların ısınması ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.

Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

Bayram ve tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar araç almak için ikinci el otomobil pazarına yoğun ilgi gösterdi. Pazarda ikinci el fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların araç aldığı görüldü. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışların daha da artması bekleniyor.

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Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

İkinci el otomobil pazarında araç satışı yapan vatandaşlar ve esnaf, "Kış sezonunda araç satışları yok denecek kadar azdı. Araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar araç almıyordu. Durgun geçen satışlar havaların ısınmasıyla birlikte son iki haftadır canlandı. 2 haftadır pazarda güzel araç satışı oluyor. Fiyatlar yüksel olmasına rağmen vatandaşlar araç alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışların daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

Hafta sonu kurulan açık oto pazarında 100 bin lira ile 250 bin lira arasındaki otomobillerin daha çok ilgi gördüğü belirtildi.

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Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü
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