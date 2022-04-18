Bursa'da ikinci el pazarı hareketlendi en çok bu fiyat aralığındaki otomobiller ilgi gördü

İkinci el otomobil pazarında araç satışı yapan vatandaşlar ve esnaf, "Kış sezonunda araç satışları yok denecek kadar azdı. Araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar araç almıyordu. Durgun geçen satışlar havaların ısınmasıyla birlikte son iki haftadır canlandı. 2 haftadır pazarda güzel araç satışı oluyor. Fiyatlar yüksel olmasına rağmen vatandaşlar araç alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışların daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.