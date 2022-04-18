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Pençe Kilit Operasyonu'na muhalefetten ilk destek Meral Akşener'den

Pençe Kilit Operasyonu'na muhalefetten ilk destek Meral Akşener'den

Pençe Kilit Operasyonu'na muhalefetten ilk destek İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener "Pençe Kilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun..." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK tarafından düzenlenen Pençe Kilit operasyonu için destek mesajı attı. Akşener mesajında "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun..." dedi.

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