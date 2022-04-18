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Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama

Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs pandemisinde en önemli toplantı için çarşamba gününü yeniden işaret etti. Koca, "Artık kısıtlamaların değil kişisel tedbirlerin gripte olduğu gibi, devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların kalkacağını duyurdu. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı: 

"20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ilacımız var. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin grip benzeri devreye gireceği dönemde oluyoruz. 

Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda."

Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı. 

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