Afrika'dan çok fena geldi Meteoroloji uyardı uzman isim 'Bu kırkikindi yağmurları' diyor

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çöl tozları etkili olmuştu. Otomobilleri ve evlerin camlarını adeta çamura çeviren çöl tozunun sağlık açısından da tehlikeli olduğu belirtilmişti. Afrika üzerinden bir toz taşınımı daha geldi. Bugün ve salı günü için meteorolojiden uyarılar geldi. Sadece bu da değil. Türkiye 3 gün bahara mola verip kış şartlarına dönüyor. Çok kuvvetli 'kırkikindi yağmurları' yurdu sararken hava sıcaklığı da çok düştü. İşte meteorolojiden gelen önemli uyarılar: