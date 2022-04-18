Afrika'dan çok fena geldi Meteoroloji uyardı uzman isim 'Bu kırkikindi yağmurları' diyor
TÜRKİYE'ye Afrika üzerinden toz bulutu bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji radarlarından elde edilen son verilere göre toz bulutları bugün çamur olup yağacak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise gök gürültülü sağanak yağışın 'kırkikindi' yağmurları olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çöl tozları etkili olmuştu. Otomobilleri ve evlerin camlarını adeta çamura çeviren çöl tozunun sağlık açısından da tehlikeli olduğu belirtilmişti. Afrika üzerinden bir toz taşınımı daha geldi. Bugün ve salı günü için meteorolojiden uyarılar geldi. Sadece bu da değil. Türkiye 3 gün bahara mola verip kış şartlarına dönüyor. Çok kuvvetli 'kırkikindi yağmurları' yurdu sararken hava sıcaklığı da çok düştü. İşte meteorolojiden gelen önemli uyarılar:
Meteorolojiden gelen uyarıya göre pazar akşamı başlayan çöl tozu fırtınası 18 Nisan 2022 Pazartesi ve Salı günleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Çamur yağacak : Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kırkikindi yağmurları geldi : Ülkenin bir kısmını çöl tozları sararken bugün itibariyle yurdun büyük bir bölümünü soğuk hava ve kuvvetli yağmurlar etkiliyor. Meteoroloji Prof. Orhan Şen şu uyarıları yaptı:
-Pazartesi Trakya Çanakkale Balıkesirin batı ve kuzeyinde kuvvetli yağmur ve su baskını riski var. Bu haftayı Türkiye yağmurlu. İç kesimlerde öğlen başlayan "Kırkikindi" yağmurları gök gürültülü yıldırımlı olur. Sıcaklıklar yarın 5-6 C düşecek Ancak perşembe günü ısınacak.