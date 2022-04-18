Ünlü yazarın oğlu bebeğini uyuşturucuyla öldürmekten tutuklandı!

Ünlü yazarlar Paul Auster ve Lydia Davis'in oğlu Daniel Auster, 10 aylık kızının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yapılan otopsi sonucunda bebeğin aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edilmişti.

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ABD'li ünlü yazarlar Paul Auster ve Lydia Davis'in oğlu Daniel Auster, bebeğinin ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle cuma günü tutuklandı.

Daniel Auster, 1 Kasım'da ABD'nin New York kentindeki evlerinde 10 aylık kızına bakıyordu. O gün eve çağrılan sağlık görevlileri, Ruby Auster'ı baygın halde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan küçük kızın daha sonra öldüğü açıklanmıştı.

10 aylık bebek aşırı dozdan öldü

Yapılan otopsi sonucunda Ruby Auster'ın aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edilmişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, polis ekipleri, King County Savcılığı'yla görüştükten sonra olayın cinayet olduğuna karar verdiklerini bildirdi.

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Ruby Auster'ın uyuşturucuya nasıl maruz kaldığını bilmediğini söyledi. Adli tıp uzmanları da soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

15 Nisan'da tutuklanan Daniel Auster, ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten adam öldürmekle suçlanıyor.

Suç dosyası kabarık

Öte yandan Danie Auster'ın başı ilk kez belaya girmiyor. 44 yaşındaki isim, 1996'da Andre Melendez adlı bir uyuşturucu satısı Michael Alig tarafından öldürüldüğünde yanlarındaydı.

Daniel Auster'a sessiz kalması için Melendez'in cüzdanından 3 bin dolar para verilmişti. Daha sonra suçunu itiraf eden Daniel, 5 yıllık denetimli serbestlikle kurtulmuştu. Daniel Auster ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan da geçmişte yakalanmıştı.

New York Üçlemesi ve Yanılsamalar Kitabı gibi eserleriyle tanınan Paul Auster‘a New York Times ulaştı. 75 yaşındaki yazar, konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Paul Auster ve Lydia Davis 1978'de boşanmıştı.

Öte yandan dün hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Daniel Auster rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı. Daniel Auster'ın neden hastalandığı bilinmiyor.