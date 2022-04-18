AKM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel çocuk sanat festivali

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali" başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz her 23 Nisan haftasında AKM'de festivalin yapılacağını söyledi.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, festival kapsamında hafta boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Yavuz, "Biz her yıl 23 Nisan haftasında bir hafta boyunca sizin için çok güzel kültürel ve sanatsal etkinlikler organize edeceğiz, sizi bekliyoruz. Sadece 23 Nisan'da değil, öğretmenlerinize, annelerinize, babalarınıza söyleyin, sizi yıl boyu Atatürk Kültür Merkezi'nde görmek istiyoruz." dedi.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Yavuz, sahnede çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi ve çocukların yaptığı resimlerden hazırlanan sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının çocuklara özel sahne gösterisi, festival özel korteji, bando ve müzik dinletisi de çocuklarla buluştu.

Festival kortejine katılan çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, minik ziyaretçilere TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinin maskot karakterleri eşlik etti.

Festival kapsamında ayrıca fotoğraf eğitimi alacak çocukların AKM'nin farklı bölümlerinden çektiği fotoğraflar "Çocukların Gözünden AKM" sergisi olarak açılacak.

Her gün 11.00-17.00 saatlerinde çeşitli etkinliklerle devam edecek festival süresince minik katılımcılar, "Boyama Evi"nde boyama yapabilecek.

Fatih Erkoç'un çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM'de sahne alacağı festivalde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası da 23 Nisan Özel Konseri'nde çocuklarla bir araya gelecek.

İllüzyon gösterisi ve tiyatro oyunlarının da yapılacağı festival, 23 Nisan'a kadar devam edecek.