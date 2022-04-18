Konut fiyatlarındaki yükseliş sürüyor reel olarak yüzde 26.9 arttı

TCMB Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.

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TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış

gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış göstermiştir. "