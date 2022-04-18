BIST 2.506
DOLAR 14,65
EURO 15,83
ALTIN 939,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

LPG’li otomobil alev topuna döndü

LPG’li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeki LPG’li bir otomobil alev alev yandı.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezi istikametine seyreden 59 AAC 390 plakalı LPG’li otomobilin motorundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangını fark eden araç sürücüsü hemen arabadan atlayarak, yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Suriye'de gizli operasyon yaptı DEAŞ'lı Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı paketleyip getirdi
MİT Suriye'de gizli operasyon yaptı DEAŞ'lı Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı paketleyip getirdi
Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı MSB: 4 yaralımız var
Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı MSB: 4 yaralımız var
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten 'Rusya'ya yaptırım' açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten 'Rusya'ya yaptırım' açıklaması
Pençe Kilit Operasyonu'na muhalefetten ilk destek Meral Akşener'den
Pençe Kilit Operasyonu'na muhalefetten ilk destek Meral Akşener'den
Türkiye'den İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Türkiye'den İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İstanbul'da kızının evine giden aile odaya girince hayatının şokunu yaşadı! Ağlayarak feryat ettiler
İstanbul'da kızının evine giden aile odaya girince hayatının şokunu yaşadı! Ağlayarak feryat ettiler
Bakan Mahmut Özer uyurdu 81 ilde merkez kuruldu
Bakan Mahmut Özer uyurdu 81 ilde merkez kuruldu
23 Nisan resmi tatili ne zamana denk geliyor özel sektör tatil mi?
23 Nisan resmi tatili ne zamana denk geliyor özel sektör tatil mi?
Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama
Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye bir avuç kalkınanların değil 81 milyonun Türkiye'si
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye bir avuç kalkınanların değil 81 milyonun Türkiye'si