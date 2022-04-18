MİT Suriye'de gizli operasyon yaptı DEAŞ'lı Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı paketleyip getirdi

TÜRKİYE Milli İstihbarat Örgütü MİT'ten son dakika haberi geldi. MİT, Türkiye'ye eylem hazırlığında olan DEAŞ militanı 2 kişiyi yakalayıp ülkeye getirdi.

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TÜRKİYE'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Yakalanan DEAŞ militanlarının isimleri de açıklandı. Bu kişilerin Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı olduğu bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları, Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye’ye ve Suriye’deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirttikleri öğrenildi.