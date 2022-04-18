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Bolu'da duvardaki yazıyı gören şaştı kaldı! Çok sinirlendim, yazıların faydası oldu

Bolu'da duvardaki yazıyı gören şaştı kaldı! Çok sinirlendim, yazıların faydası oldu

BOLU'da farklı zamanlarda evi ve deposundan hırsızlık yapılan inşaat işçisi Tahsin Bayrak, çareyi evin çevresine astığı uyarıcı notlarda buldu. Tavuklarını da çalan hırsızlara isyan eden Bayrak, "Hırsız bey, yakalarsan cezanı ben keserim", "İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez, ölüm tehlikesi vardır. Hırsıza duyurulur" yazılı notlar astı.

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Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Tahsin Bayrak’ın kiracı olduğu ev ve malzemelerini koyduğu deposu hırsızlar tarafından farklı zamanlarda defalarca soyuldu. Bahçesinde beslediği tavukları, inşaat malzemeleri, balkonunda çay içtiği masası ve hurdaları çalınan Bayrak, çareyi evinin çevresine uyarıcı notlar asmakta buldu. Bayrak, evin ve deposunun çeşitli yerlerine, "Hırsız bey, yakalarsan cezanı ben keserim", "İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez, ölüm tehlikesi vardır. Hırsıza duyurulur", "İçeride pitbull köpek vardır, sorumluluk kabul edilmez" şeklinde notlar yazarak astı.

Tahsin Bayrak, bugüne kadar yaklaşık 25 bin liralık mal varlığının çalındığını ve astığı notlarla hırsızlık olayının azaldığını belirterek, "Tavuklarıma kadar çaldılar. O öfkeyle tavukların hepsini telef ettim. Bütün hurdalarımı, takımlarımı çalıyorlar. Çalmadık hiçbir şey kalmadı. Çok uzun zamandır devam ediyor. Artık ben bıktım. Ortalama 20-25 bin liralık mal varlığım gitti. Parayla aldığım inşaat malzemelerimi çalıyorlar. En son birisini kerestelerimi çalarken yakaladım, geri bıraktırdım." diye konuştu.



"Yazıların faydası oldu"
Bayrak "En son çay içtiğim masamı çaldılar, çok sinirlendim. Gelip bana 'Masa, sandalye lazım' deseler evden daha güzellerini verirdim. Bu olay beni çok sinirlendirdi ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Hırsızlığın önüne geçmenin yolu eğitimle olur. Hapisle olmuyor. Artık devlet büyüklerimiz nasıl çözecekse bir şekilde bu olayı çözmelerini rica ediyorum. Yazıların faydası oldu. Yazılardan sonra bir kez hırsızlık girişimi oldu. Onu da kendim gördüğüm için malzemeleri çalamadan kaçtılar. Şuana kadar başka da bir şey olmadı” dedi.

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