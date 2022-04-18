Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'yı 17 Nisan'daki doğum gününde unutmadı. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı.