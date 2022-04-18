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Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı.

Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'yı 17 Nisan'daki doğum gününde unutmadı. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı.

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Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

"Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.

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Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

Mahra Melin Pınar, 5 Mart günü Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. 

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Antalya'da mezar taşında en acı doğum günü! Gözyaşları sel oldu: Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu

Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Mahra, bir bacağı ampute edilmesine rağmen 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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