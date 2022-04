Ünlü oyuncu Catherine Spaak hayatını kaybetti! Bir döneme damgasını vurmuştu

Belçikalı bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da doğan üne ise İtalya'da kavuşan oyuncu ve şarkıcı Catherine Spaak 77 yaşında hayatını kaybetti.

İki yıl önce beyin kanaması geçiren Belçika asıllı İtalyan şarkıcı Catherine Spaak, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Il Sorpasso, La Voglia Matta gibi filmleriyle tanınan başarılı sanatçı 15 yıldı Rai 3 kanalında Harem adlı programı sunuyordu. Aynı zamanda İtalya'da yayınlanan Forum adlı magazin programının ilk sunucusu olmuştu. Adında söz ettirdiği diğer yapımlar ise şöyleydi: La escapade, Laü Noia, Weekend in Dunkirk, Made in Italy, A Wild Life, Dario Argento filmi The Cat with Nine Tails.



Catherine Spaak kimdir?

Ballando con le Stelle ve L'Isola dei Famosi gibi yapımlarla da adından söz ettiren ünlü oyuncu 3 Nisan 1945 tarihinde Paris'te doğmuştu. Babası döneminin en ünlü senaristlerinden Charles Spaak'tı. Unutulmaz filmleri arasında 1967 yapımı Hotel dikkat çekmiştir. Son oynadığı yapım ise TV için 2011'de yapıban Zen oldu. 1960 yılında Fransız film yapımcısı Jacques Beckers tarafından keşfedildi. Toplam 12 filmde başrol oynadı. İtalyan sinemasının yanı sıra Hollywood yapımlarında da arada sırada boy gösterdi. Birlikte rol aldığı yıldızlar arasında Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale sayılabilir.



Müzik kariyeri ise oyunculuğunun gerisinde kaldı. Aslında 1963'teki kayıtlarıyla Fransız şarkıcı Françoise Hardy'nin İtalyan eşdeğeri olarak görülüyordu. Hardy'nin yapımcılığını da yapmış olan Maestro Ezio Leoni'nin yönetimnde DET etiketi altında müzik kayıtları yayınlandı. Dört kez evlenen Spaak'ın son eşi Vladimiro Tusellie'ydi. Öncesinde Fabrizio Capucci ile 8 yıl, Johnny Dorelli ile 6 yıl, Nadinel Rey ile ise 17 yıl evli kalmıştı. Spaak'ın iki çocuğu bulunuyordu.