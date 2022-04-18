Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu Adı Sevgi Survivor

Serdar, Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar’ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar’ın peşine düştüğü Teşkilat reytinglerde geriledi.