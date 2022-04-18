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Gram altın 1200 lira olacak diyen Kapalıçarşı kuyumcusu altının neden yükseldiğini açıkladı

Gram altın 1200 lira olacak diyen Kapalıçarşı kuyumcusu altının neden yükseldiğini açıkladı

Bugün gram altının fiyatı 940 liraya doğru gidiyor. Altın fiyatlarındaki artışın sebebi savaş olduğu kadar düğün vaktinin gelmesi. Kapalıçarşı kuyumcuları altının 1200 liraya çıkacağını söylüyor.

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Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor. Saat 14.30 itibariyle gram altın şu sıralar 936 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL'den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı, altın fiyatlarının daha da artacağını söylüyor. 

Altını savaş ve düğün patlattı


Ons altının yükselmesinin sebebinin dünya piyasalarıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, yıl sonunda altının gramının bin lirayı aşacağını belirtip şunları söyledi:
-“Savaşın devam etmesi, pandeminin kısmen devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonu yüksek çıkması ile birlikte altın doğal olarak güvenli liman oluyor. Çin'in Shanghai şehrinde tedbir amaçlı kapanma söz konusu. Tüm dünya piyasaları ister istemez etkiliyor. Buda altını pozitif yukarı doğru etki yapar. 

Düğün sezonun gelmesi ile birlikte altına talep şu anda var. Önümüzde ki günlerde de talebin olacağını düşünüyorum. 

Altın 1200 lira olacak
-Bununla beraber TL bazında altının kısmen yukarı etki yapacağını düşünüyorum. Gram altın 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL'den işlem görüyor. 

Gram altın sene sonu beklenti doların durumuna göre değişkenlik gösterir fakat benim kişisel görüşüm 1000 ile 1200 TL bandında olacaktır.
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