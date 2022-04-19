930 lirayı geçen altın fiyatları yükseliyor İslam Memiş 'Altın ve dolar almam' kıtlık olacak diyor
Bugün saat 10.30 itibariyle Gram altının fiyatı 930 lirayı aştı. "Ben olsam bu fiyatlardan dolar ve altın almazdım" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayından sonra kıtlık olacağı uyarısı yaptı. İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları dün 940 lira eşiğine dayanmıştı. 19 Nisan 2022 salı gününe 930 liradan başlayan gram altın saat 09.30 itibariyle yükselişini sürdürüyor. Bugün çeyrek altın 1.524 liradan satılıyor. Yarım altının fiyatı 3.049, tam altının fiyatı ise 6.081 lira. Dolar 14.66 liradan satılırken, Euro 15.82 liraya girelemiş durumda.. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları...
Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…
Bu rakamdan altın alınır mı? : - Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…
Gram altın yıl içinde 1450 TL olacak ama...
Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek… Gram altında 1450 TL’yi beklemeye devam edeceğim… Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum…