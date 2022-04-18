BIST 2.506
DOLAR 14,65
EURO 15,83
ALTIN 939,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bir süredir haber alınamıyordu evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir süredir haber alınamıyordu evinde kanlar içinde bulundu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki erkek ölü bulundu.

Abone ol

Olay, 10.00 sularında Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Mehmet Aslan’dan bir süredir haber alamayan aile yakınları gittikleri Aslan’a ait evde şahsı kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin ilk incelemesine göre olayın intihar olarak değerlendirildiği ve evde 1 adet tüfek bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu
Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu
Bakan Mustafa Varank tam bağımsızlığın tarifini verdi
Bakan Mustafa Varank tam bağımsızlığın tarifini verdi
Solunum ve kalp hastaları üç gün evden çıkmasın!
Solunum ve kalp hastaları üç gün evden çıkmasın!
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı
Konut fiyatlarındaki yükseliş sürüyor reel olarak yüzde 26.9 arttı
Konut fiyatlarındaki yükseliş sürüyor reel olarak yüzde 26.9 arttı
Bolu'da duvardaki yazıyı gören şaştı kaldı! Çok sinirlendim, yazıların faydası oldu
Bolu'da duvardaki yazıyı gören şaştı kaldı! Çok sinirlendim, yazıların faydası oldu
Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü altılı masa toplanıyor İttifakı karıştıran tartışmaya cevap
Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü altılı masa toplanıyor İttifakı karıştıran tartışmaya cevap
LPG’li otomobil alev topuna döndü
LPG’li otomobil alev topuna döndü
MİT Suriye'de gizli operasyon yaptı DEAŞ'lı Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı paketleyip getirdi
MİT Suriye'de gizli operasyon yaptı DEAŞ'lı Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı paketleyip getirdi
Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı MSB: 4 yaralımız var
Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı MSB: 4 yaralımız var