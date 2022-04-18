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CHP'den koronavirüs pandemisiyle geçen iki yıl için rapor

CHP'den koronavirüs pandemisiyle geçen iki yıl için rapor

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nun hazırladığı ‘Covid-19 Pandemisinde 2 Yıl Geride Kalırken Raporu’nda pandemi süreci tüm yönleriyle değerlendirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 salgınının dünyanın tamamını etkileyen bir pandemi olduğunu açıklamasının ikinci yıl dönümünde, bilim insanları ve milletvekillerinden oluşan CHP Covid-19 Danışma Kurulu, “Covid-19 Pandemisinde 2 Yıl Geride Kalırken Raporu” hazırladı.

Türkiye'nin nüfus sıralamasında dünyanın 17. sırasında olmasına rağmen vaka sayısı itibariyle dünyanın 8. ülkesi olduğu hatırlatılan raporda, dünyada 450 milyon, ülkemizde ise 14 milyonu aşkın kişinin Covid-19 hastalığına yakalandığı belirtildi.

Zaman zaman sorunlar yaşasalar da birçok ülkenin pandemiyi baskılama, etkisini azaltma konusundaki başarılarına dikkat çekilerek, “AKP iktidarı Covid-19 pandemisini baskılayamadı, kontrol altına alamadı, kontrol altına almak için bilimsel bir yolu izlemedi” denildi.

Türkiye'nin geçen iki yılda nüfusuna oranla az PCR testi yaparak vakaları erken yakalayamadığı, geliştirilen hızlı testleri hiç uygulamaya sokmadığı, yeterli ekonomik destek sunmadığı için hastaların izole olmasını sağlamadığı, en kötüsünün de “vaka/hasta” ayrımı yaparak salgından ziyade rakamları kontrol altına almaya çalıştığı vurgulandı. Hastalığın yayılmaması konusunda başarısız olan siyasi iktidarın, benzer bir durumu aşılama ve hastalığın tedavisi konusunda da ülkemize yaşattığı belirtildi.

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