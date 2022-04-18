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4 ayda 3. kez zam geldi! Hızlı tren İstanbul Ankara Eskişehir Konya bilet fiyatı bakın ne kadar oldu

4 ayda 3. kez zam geldi! Hızlı tren İstanbul Ankara Eskişehir Konya bilet fiyatı bakın ne kadar oldu

TCDD, yüksek hızlı tren seferlerine yüzde 15 zam yaptı. Böylece son dört ayda yüksek hızlı tren biletlerine üçüncü kez zam yapılmış oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yaptı. YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı.

Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Eskişehir - Ankara hızlı tren fiyatı 65 lira olurken, İstanbul - Eskişehir arası da yine 65 lira olara belirlendi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.

İstanbul - Ankara hızlı tren fiyatları şöyle:

Konya-Ankara hızlı tren fiyatı 67 lira oldu

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