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Kocaeli'de yürek dağlayan olay! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kocaeli'de yürek dağlayan olay! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

KOCAELİ'de iki katlı evin ikinci katında çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Aliş'in (75) tek başına yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde 75 yaşındaki Musa Aliş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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