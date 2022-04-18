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İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ne Müslümanların girişini yasaklayarak, kent merkezindeki Bab El Zaviye bölgesini girişlere kapattı.

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İsrail güçleri, Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinin merkezindeki Bab El Zaviye bölgesini ve Beerşeba Caddesi'ni girişlere kapattı. İsrail askerleri Filistinlerinin kapatılan sokaklara geçişini engellerken, bölgede bulunan yaklaşık 50 dükkan da kepenklerini indirdi.

İsrail güçleri dün gece ise Harem-i İbrahim Camisi’ne Müslümanların girişini yasaklayarak, camiyi Yahudi yerleşimciler için açtı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan el-Recebi yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi’nde kutlama yapmalarını kabul etmediklerini söyledi. Recebi, cami yönetiminin Yahudi işgalini ve camiye yönelik baskınları bildirmek için Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdiğini ifade etti.

Öte yandan, Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor.

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