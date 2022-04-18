BIST 2.506
DOLAR 14,65
EURO 15,82
ALTIN 939,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

Abone ol

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
4 ayda 3. kez zam geldi! Hızlı tren İstanbul Ankara Eskişehir Konya bilet fiyatı bakın ne kadar oldu
4 ayda 3. kez zam geldi! Hızlı tren İstanbul Ankara Eskişehir Konya bilet fiyatı bakın ne kadar oldu
Hastaların ilaçta ödeyeceği fark artacak! Eczacılar uyardı
Hastaların ilaçta ödeyeceği fark artacak! Eczacılar uyardı
Kasımpaşalı Muleka Süper Lig'e hızlı girdi: 9 maçta 9 gol
Kasımpaşalı Muleka Süper Lig'e hızlı girdi: 9 maçta 9 gol
Ali Erbaş müjdeyi verdi! 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Ali Erbaş müjdeyi verdi! 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Macron'un seçim telaşı: Son pozu sosyal medyayı salladı
Macron'un seçim telaşı: Son pozu sosyal medyayı salladı
Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Başka kameralardan...
Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Başka kameralardan...
CHP'den koronavirüs pandemisiyle geçen iki yıl için rapor
CHP'den koronavirüs pandemisiyle geçen iki yıl için rapor
Bir süredir haber alınamıyordu evinde kanlar içinde bulundu
Bir süredir haber alınamıyordu evinde kanlar içinde bulundu
Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu
Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu
Bakan Mustafa Varank tam bağımsızlığın tarifini verdi
Bakan Mustafa Varank tam bağımsızlığın tarifini verdi