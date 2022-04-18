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Suudi Arabistan'dan kadınlar için flaş umre kararı! Bir kural daha kalktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan'dan kadınlar için flaş umre kararı! Bir kural daha kalktı

Suudi Arabistan kadınlar için aldığı kararlarda bir hamle daha yaptı. Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.

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