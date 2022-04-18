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1+1 daireler 13 bin TL'den başlıyor! Ev fiyatları uçtu halk kırsala kaçıyor: Merkezde yaşama şansı kalmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
1+1 daireler 13 bin TL'den başlıyor! Ev fiyatları uçtu halk kırsala kaçıyor: Merkezde yaşama şansı kalmadı

ANTALYA Alanya'da emlak fiyatlarının hareketlenmesi üzerine boş dairelere 6 bin TL’den başlayan kira ücretleri istenirken, emlakçılar yerli halkın kent merkezinde yaşama şansının kalmadığını söyledi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde konut fiyatları adeta fırladı. İlçe merkezinde boş daireler için verilen ilanlarda fiyatlar 6 bin TL’den başlıyor. Eşyalı dairelerin fiyatları ise görenleri hayrete düşürüyor. 12 bin TL’den başlayan eşyalı dairelerin fiyatları ise dairenin denize ve ilçe merkezine yakınlığıyla giderek artıyor.

Alanya’daki kiralık daire fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren emlakçı Durmuş Özgen, “Ciddi bir sıkıntı var. Bu zaten kendini gösteriyordu. Son yıllarda kimse yerliye yönelik konut üretmiyordu. Olan konutlar da kentsel dönüşüm adı altında yıkılarak, yerine yarı büyüklükte konutlar üretiliyordu. Bunlarda Türk vatandaşların yaşama şansı yok. Dolayısıyla bunlar da yabancılara satıldığı için Alanya’da ciddi bir kiralık konut eksiği var” dedi.



“Halkımızın deniz kenarında, şehir merkezinde yaşama şansı kalmadı”
Yükselen fiyatlar karşısında yerli halkın ilçe merkezinde yaşama olanağının olmadığını vurgulayan Özgen, “Ben kendi müşterime birkaç gündür ev arıyorum. Boş evler 6 bin lira civarında. 1+1 içerisinde mobilya olan evlere baktığımızda 12-13 bin liradan başlıyor. Bunları da ortalama asgari ücreti 4 bin 250 lira olduğunda bizim vatandaşımızın ödeme imkanı bulunmuyor. Mahmutlar bölgesinde bir hareket var, ancak yerliye dair hiçbir şey üretilmiyor. Kargıcak’ta da keza aynı şekilde. Alanya’da merkezde mevcut daireler yıkılarak, yerine 45 metrekarelik daireler yapılıyor. Buralarda böyle dar evlerde Türk vatandaşları yaşayamaz. Oba ve Çıplaklı Mahallelerinin yamaçlarında yaşayabilirler. Bizim halkımızın şehir merkezinde, denize yakın bir yerde yaşama şansını tükettik” ifadelerini kullandı.

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