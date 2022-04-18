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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın açıklamalarına göre, dünyanın en zengin iş insanının evi yok, kalacak yer olarak arkadaşlarının boş odalarını kullanıyor.

Yine Musk’ın açıklamalarına göre, yatı da yok ve tatil de yapmıyor ancak zamandan tasarruf etmek için bir uçağı var.

Elon Musk bu açıklamaları, TED konferans başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir video röportajında yaptı.

Musk'ın yorumları, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen kalıcı bir evi olmadığının ilk teyidi oldu.

Milyarderin arkadaşları, onun tutumlu alışkanlıkları hakkında yıllar boyunca yorum yaptı.

Ev sahibi olmayacağını söylemişti
Mayıs 2020'de tüm mal varlığını satma niyetini ve "ev sahibi olmayacağını" tweetledi.

Yoksulluk sınırının altında yaşıyor
Insider, Ağustos 2021'de, Musk'ın SpaceX'ten kiraladığı 50.000 dolarlık prefabrik küçük bir evde yaşadığının düşünüldüğünü bildirdi.
Dönem dönem Musk’ın sevgilisi olan Grimes da Vanity Fair ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, “bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söyledi ve delik olmasına rağmen yatak almayı reddettiğini ifade etti.

Google'ın kurucu ortağı ve dönemin CEO'su Larry Page, 2015'te Musk Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen Page'e e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.

Musk'ın kişisel servetinin çoğu Tesla'daki hissesine bağlı.

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