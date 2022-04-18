Marmara'ya akan dere kırmızıya boyayan fabrikaya dev ceza!

TEKİRDAĞ’da Marmara Denizine akan dereyi kırmızıya boyayan plastik ve geri dönüş fabrikasına 1 milyon 799 bin 779 TL ceza kesilerek, fabrika faaliyetten men edildi.

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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformunun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak, derede numune alındı. Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin ‘Plastik çapak yıkama ve granül üretimi’ yapan Astan Geri Dönüşüm Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. isimli plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edildi.



Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından fabrikanın tüm faaliyetleri süresiz men edilirken, aynı zamanda fabrikanın geri kazanım konulu çevre lisansının bulunmaması ve arıtılmayan atık sularını dereye vermesi sebebiyle en üst sınırdan 1 milyon 799 bin 779 TL ceza kesildi. Ayrıca Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına da kirliliğe sebebiyet veren plastik geri dönüşüm fabrikası hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.







"1 milyon 799 bin lira ceza idari para cezası"

Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, “Fabrikanın önünde açıklamada bulunan Dün ekiplerimiz bölgeye intikal edip derede gerekli incelemeleri yaptı. Bir tesisten kırmızı atık suyun dereye akıtıldığı tespit edildi. Tesiste yapılan denetimlerde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesine tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direk dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira ceza idari para cezası uygulandı. İşletme süresiz olarak faaliyetten men edildi." diye konuştu.



"O yüzden kalıcı olarak tamamen tesisin faaliyeti durduruldu"

Tohumcu "Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor. Ayrıca çevreyi kirlettiği için tesis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Şu an tesisten dolayı kirlenen derede temizleme çalışması yapılmaya başladı. Bu dere Marmara denizine ulaşılıyor ve Marmara Denizi özel çevre koruma alanı yapılan kirlilik ile ilgili ceza kanundaki en üst sınırdan uygulandı. Analiz sonuçlarını bekliyoruz ilk tespitlere göre kimyasal atık olmadığı belirlendi. Analiz sonuçları çıkınca kesin sonuç belli olacaktır. İmar planında yer kentsel çalışma alanı olarak görünüyor. Onun için kentsel çalışma alanlarında atık imalat ve patlayıcı depolama alanalar yapılabilir. Bu tesisin burada faaliyet yapması uygun değildir. O yüzden kalıcı olarak tamamen tesisin faaliyeti durduruldu” dedi.