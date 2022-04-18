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Türk ordusu terör örgütü PKK'yı vurdu! Ses yine Avrupa'dan geldi

Türk ordusu terör örgütü PKK'yı vurdu! Ses yine Avrupa'dan geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. TSK'nin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları sokağa çıkarak protesto düzenledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edilirken ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü yandaşları sokağa döküldü
TSK'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında  Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK yandaşları sokağa çıkarak protesto düzenledi.

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