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Rusya'nın önündeki tek engel Türkiye! Moskva'nın yerini doldurabilecek mi?

Rusya'nın önündeki tek engel Türkiye! Moskva'nın yerini doldurabilecek mi?

UKRAYNA'nın Rus kruvazörü Moskva'yı Neptün füzeleriyle vurarak batırmasının yankıları sürerken Rusya'nın bu geminin yerini nasıl dolduracağı tartışma konusu oldu. Elinde aynı sınıftan iki kruvazör bulunan Rusya, Karadeniz'de açığını kapatmak için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Zira Rusya'nın kuzey ve pasifik filolarında görev alan Mareşal Ustinov ve Varyag kruvazörlerini Karadeniz'e getirmesi için Türkiye'nin tarafsız bir tutum sergilediği boğazlarından geçirmesi gerekiyor.

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RUSYA'nın Moskva kruvazör savaş gemisinin batması dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna, Neptün füzeleriyle gemiyi vurduğunu iddia ederken Rusya ise gemideki mühimmatın patladığını iddia ediyor. Yapılan açıklamada gemiye tam olarak ne olduğunun şu an için belirlenemeyeceği ifade ediliyor.

2014'te Kırım ilhakında da aktif rol üstlenen ve savaşın beşinci gününde gündeme oturan Yılan Adası'nın Ruslar tarafından ele geçirilmesinde de aktif rol oynayan Moskva, Rus donanmasının bel kemiği diyebileceği gemilerinden.

İngiliz haber ajansı Reuters'te yer alan bir analize göre Rusya'nın Karadeniz filosunda uzun menzilli görevlerde aksama olabilir. Aynı zamanda filoların hava savunmalarına da zarar verebilir. Ancak Rusya'nın aynı sınıftan iki gemisi daha var. Bunlar Kuzey ve Pasifik filolarında görev alan Mareşal Ustinov ve Varyag. Rusya, Moskva'nın yerine bunları getirmek istese de bunu yapamayacak çünkü önünde bir engel var: Türkiye.

Boğazların durumu Türkiye'nin inisiyatifinde
Savaşın ilk zamanlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kıyıdaş olan ülkelere savaş gemisi uyarısı yapmıştı. Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız" sözlerine yer vermişti.

"Türkiye izin vermeyecek"
Bir savaş durumunda boğazların durumu Montrö ile tamamen Türkiye'nin elinde. Reuters de buna dikkat çekerek, "Rusya, Mareşal Ustinov ya da Veryag'ı göndermek istese de Türkiye buna izin vermeyecektir" sözleriyle anlattı.

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