Meyve ve sebzede fiyatlar düştü! Pazarın en pahalısı taze fasulye oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte halk pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatlarında indirim yaşanırken pazarın en pahalı ürünü kilosu 45 lira olan taze fasulye oldu.

Abone ol

Yakın zamanda soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye'de enflasyon nedeniyle sebze ve meyve fiyatları tavan yapmıştı. Mevsimlik yiyeceklerin yanı sıra sera ürünlerinin de el yakması, pazar alışverişi yapan vatandaşın da ürün satışı azalan pazarcının da canını sıkmıştı. Havaların ısınması ile birlikte halk pazarında birçok kalem üründe geçen haftalara göre indirim meydana geldi. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 45 lira ile taze fasulye olarak dikkat çekti.

Fiyatların geçen haftaya göre oldukça düştüğünün altını çizen pazarcı Taner Yılmaz, "Bu haftaya gelene kadar pazar fiyatları biraz pahalıydı. Bu hafta meyve sebzelerde biraz indirim oldu. Geçen hafta karpuzun kilosu 18 liraydı, 15 liraya düştü. Geçen haftaya göre kivi 20'den 15 liraya, çilek 40'tan 25 liraya, muz 18'den 15 liraya, patlıcan 38'den 18 liraya düştü. Havaların ısınmasıyla ürünlerin bollaşacağını, fiyatların da düşeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Domates, salata gibi sera ürünlerinde de indirim olduğuna dikkat çeken pazarcı Hüseyin Erdoğan, "Geçen haftaya göre bu hafta her şey ucuz. Geçen hafta 25 liradan sattığımız domatesi bu hafta 15-20 liradan satıyoruz. Kıl biber geçen hafta 60 liraydı, şu anda 35 liraya satıyoruz. Yine 20 liradan sattığımız salatalığı da bu hafta 12 liradan müşteriye sunuyoruz" diye konuştu.

"100 liraya her şeyi alıyorduk artık 300 lira harcamak zorunda kalıyoruz"

Halk pazarlarından en az 300 liraya çıkar hale geldiklerini ifade eden vatandaşlar ise "Pazardaki fiyatlar çok fazla. Bir tek pırasa ucuz. Pırasanın kilosu 3 liradan satılıyor, geri kalan tüm ürünler çok pahalı. Pazarda en pahalı ürün taze fasulye. Maydanoz ve marul gibi ürünler bile çok pahalı. Eskiden 100 lira ile pazardan tüm ihtiyaçlarımızı alabiliyorduk. Şimdi ise hiç bir şey alamadan 150 lira harcadık. Eve gidip ekstra para alıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Herhalde bu hafta pazarda 300 lira harcayacağız" ifadelerini kullandılar.